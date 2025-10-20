◇パCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日 みずほペイペイD）

日本ハムの新庄剛志監督（53）は20日、ソフトバンクに1―2で敗れ就任4年目のシーズンを終えた。試合後には、勝利、日本シリーズ進出まであと「2点」という悔しい結果にも関わらず、ユーモアあふれる“総括”で報道陣を爆笑させた。

崖っ縁からの3連勝。しかも、投打がかみ合い圧倒的な内容での逆手を見せた日本ハム。指揮官は「やっぱり1位同士が戦うのが日本シリーズですから」とソフトバンクの突破に敬意を示しつつ「今日勝ったら、シャンパンファイトも準備、舞台はつくっていたんですけれど…キャンセル料払います！準備ありがとうございました」と祝勝会を行えなかったことをちょっぴり残念がった。

「まだまだ強くなれる。来年は断トツで優勝したい」と前を向いた新庄監督は「全然（ソフトバンクに）ひけをとっていないでしょ。（優勝できなかった少しの差の）埋め方？あとはソフトバンクがどれだけ補強してくるか（笑い）。うちはもう今のメンバーでいきますんで」とニヤリ。

「今はもう、六本木ヒルズくらいの、大きな建物に近づいてきているので。その、まあいいや。もうワイワイ言いながら今日も。関係ない負けてたって。凄い凄い。楽しかったです今年のシーズン。来年もまたよろしくお願いします」と笑顔をはじけさせ引き揚げた。