『シスター探偵ボニファス』シーズン4＆クリスマス特番が独占日本初放送！

英国ミステリー『ブラウン神父』のスピンオフである『シスター探偵ボニファス』のシーズン4とクリスマス特番が、11月29日（土）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送。

アマチュア劇団、ドラマ撮影現場で事件勃発！

天才的頭脳と生化学の博士号を持ち、推理小説をこよなく愛する警察の「秘密兵器」、スーパーシスターのボニファスが帰ってきた！ 明るくて陽気で風変わりなシスター・ボニファスが愛車のサイドカーを乗り回し、グレートスローターで起こる様々な事件解決に奔走する人気ミステリーより、本国イギリスで2024年12月に初公開されたクリスマス特番「聖夜のおとぎ話」と、今年8月よりリリースとなった最新シーズンが日本上陸！

■クリスマス特番第1話あらすじ

クリスマスを控えたグレートスローターでは、アマチュア劇団がクリスマス劇「シンデレラ」の準備をしていた。今年は劇団長オーブリー・フロビシャーの提案で、町に滞在中の有名劇作家、ジョナス・ブレイクを監督に迎えることに。さらにシンデレラ役はオーブリーの新妻、バニーが演じることも決定する。町全体でオーディションが行われ、ペギーやサム、フィリックスなども配役される。町が初日に向けて盛り上がる中、劇の準備中にクラム夫人たちが人間の目玉を発見。ボニファスは目玉の持ち主を捜すべく、分析を始める。一方、舞台の稽古が進む中、オーブリー、そして会計係のサミラが立て続けに殺される。

■シーズン4第1話あらすじ

アメリカのドラマ「フォックスマン」の撮影がセジウィック卿の屋敷で行われる。実はフォックスマン役のウォルトと相棒ビーバー役のブレットは私生活では仲が悪くて番組は存続の危機に瀕しており、さらにはフォックスマンの敵ミンクス役の女優カミラのわがまま放題の性格に、プロデューサーのハンクは手を焼いていた。撮影を見に来ていたサムは、カミラの双子の妹ジェーンに心惹かれる。撮影ではジェーンがカミラに代わり危険なスタントを担当するはずだったが、カミラは突然自分がやると言い出す。そしてサムたち警察の面々やボニファスが見守る中、スタントに挑んだカミラに思わぬ事態が待ち受ける。

『シスター探偵ボニファス』クリスマス特番「聖夜のおとぎ話」（全2話）は11月29日（土）16：00より、シーズン4（全8話）は11月29日（土）17：50よりミステリーチャンネルにて一挙放送。

