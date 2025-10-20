「Natural，Organic，Smart」をコンセプトに国内外で177店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテルは、地球にも人にも優しい宿泊体験の提供を目指し、洗剤を使用せずに高い洗浄力を実現する環境配慮型ランドリー「wash＋ Comfort」を導入する。6月にPremier銀座で導入を開始し、8月からPremier東京駅八重洲中央口でトライアル運用を経て、11月初旬から本格導入を開始する予定。

スーパーホテルは、客室・設備・サービスのあらゆる面で地球環境への負荷低減と持続可能な社会の実現を目指している。環境に優しい客室設計などの取り組みに加え、宿泊するだけで環境貢献ができる取り組みとして、宿泊者の宿泊時に発生した二酸化炭素排出量の100％をカーボン・オフセット（カーボン・オフセットとは、事業活動などで排出された温室効果ガスについて、削減努力をしてもどうしても削減できない分を植林・森林保護・自然エネルギー事業などで埋め合わせすること）する「CO2実質ゼロ泊」を実施している。

こうした多様な施策が評価され、ホテル業界で初めてエコ・ファースト企業に認定されたほか、「CO2実質ゼロ泊」は「サステナブル★セレクション 2025」三ツ星にも選定された。

今回導入する「wash＋ Comfort」は、洗剤を使わない洗濯技術で衣類の汚れを落とすランドリーシステム。環境負荷を抑え、節水効果も期待できる設備として、サステナブルな宿泊体験の新たな選択肢となる。

導入店舗は、Premier銀座に6月から導入。Premier東京駅八重洲中央口には8月からトライアル運用を開始した。そして11月から本格導入を予定している。

［本格導入日］11月

スーパーホテル＝https://www.superhotel.co.jp