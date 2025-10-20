

左から：「バスロマン ミルキーホリック ハニー×ピオニーの香り」「同 フィグ×バニラの香り」

アース製薬は、入浴剤「バスロマン ミルキーホリック」を10月20日に数量限定で発売した。

「バスロマン ミルキーホリック」は花や果実を組み合わせた甘い香りと、ミルキーなお湯が楽しめる入浴剤。製品名で使用している「ホリック＝HOLIC」とは、「何かに熱中・依存・そのものが好き」という意味の言葉だとか。一度入ったら“やみつき”になってしまうような香りと湯ざわりで、トレンドに敏感で美容や香りに対して感度の高い20〜40代前半の女性も使いやすい、バスロマンとなっている。

同製品は肌にうるおいをもたらす3種の保湿成分（ミルクプロテイン（乳酸桿菌／乳発酵液（牛乳））、シアバター、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油））を配合した。「ハニー×ピオニーの香り」と「フィグ×バニラの香り」の2種類を用意し、心身ともに満たされるバスタイムを届ける。

「バスロマン ミルキーホリック ハニー×ピオニーの香り」は、まろやかなハニーの甘さと艶やかなピオニーの香りをブレンドし、華やかでとろける気分になれる香りとなっている。クリーミーイエローの湯色だという。

「バスロマン ミルキーホリック フィグ×バニラの香り」は、熟したフィグのジューシーな甘さと濃厚なバニラの香りをブレンドし、うっとり贅沢な気分になれる香りとのこと。クリーミーホワイトの湯色となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月20日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp