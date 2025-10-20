毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開するアデランスは、未来の髪を美しく育てるサロン品質の女性向けヘア＆スカルプケア商品「Benefage（ベネファージュ）」シリーズをリニューアルし、10月20日からアデランス公式通販サイト、全国のアデランスサロンなどで発売する。

「Benefage」シリーズは、美髪のために“頭皮”のケアも充実してもらいたいという同社の想いを込めたトータルスカルプケア商品。今回の新シリーズでは、“糖化”にさらに焦点を当て、前シリーズに配合した同社独自のオリジナル成分「CR2コンプレックス（セロリエキス、ルチン（ともに保湿成分））」に加え、新開発した「PC2コンプレックス（シャクヤクエキス、セロリエキス（ともに保湿成分））」をすべてのアイテムに付加配合した。さらに、髪を構成する“18種類のアミノ酸”に注目し、髪のアミノ酸組成に近い構造を持つ「卵殻膜（水解卵殻膜：保湿成分（シャンプー、トリートメントに配合））」を新たにシャンプーとトリートメントに配合することで、ハリとコシの向上（前シリーズと比べて）を図った。

前シリーズと同じく、シャンプーはマイルドなアミノ酸系洗浄成分で、全商品合成着色料・フェノキシエタノール・合成香料などを使用しない7つのフリー（合成着色料フリー／フェノキシエタノールフリー／鉱物油フリー／ラウレス・ラウリル硫酸Naフリー／シリコンフリー／パラベンフリー／合成香料フリー）を採用している。“浮かす”から“育てる”まで、4つのステップで頭皮環境を整え、頭皮ケアをしながらより美しい大人髪を育むサポートをする。さらに、シャンプーとトリートメントは生分解性試験の結果、4品すべてが高い生分解性を実現した。

新シリーズのポイントは、前シリーズから継承した「CR2コンプレックス」に加えて、新成分として「PC2コンプレックス」を全商品に配合した。植物由来原料を使用した「バイオマスプラスチック」を、全商品の容器本体に採用（容器本体のうち、クレンジング50％、グロウ、シャンプー、トリートメント31．2％使用）。髪を構成する“18種類のアミノ酸”に近い構造を持つ「卵殻膜」を新たにシャンプーとトリートメントに配合し、ハリやコシの強化を図った。第三者機関で生分解性試験を実施し、シャンプーとトリートメント4商品すべてが生分解度83％以上と、高い生分解性であることが確認できた（「生分解性」とは、物質が微生物の働きによって、最終的に二酸化炭素と水、あるいは無機物にまで分解され、自然界へと循環する性質）。

［小売価格］2750円〜1万560円（税込）

［発売日］10月20日（月）

アデランス＝https://www.aderans.co.jp