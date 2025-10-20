大谷翔平＆女子テニス界レジェンドらの豪華スリーショットに反響！ 「みんなハッピー素敵な一枚」
女子テニス界のレジェンド、ビリー・ジーン・キングさんは10月18日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手との豪華なスリーショットを公開しました。
【写真】ビリー・ジーン・キング＆大谷翔平＆イラナ・クロス
コメントでは「わぁーわぁーgoodです!またブラボーです」「みんなハッピー素敵な一枚」「素敵な笑顔 次はワールドシリーズ」「彼は今までで一番偉大な人になる途中らしい」「イイ写真」「スポーツ史上最大のパフォーマンス」「LEGENDS ONLY!!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「イイ写真」キングさんは「大谷翔平の10奪三振と3本のホームランという、投手としても打者としても最高のパフォーマンスを見られたことは、私たちにとって本当に幸運だった。そして、彼はまだ始まったばかりだ」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。配偶者で同じく女子テニス界レジェンドのイラナ・クロスさんと、大谷選手とのスリーショットです。3人ともいい笑顔を見せています。
「What a night!」同日、「The Dodgers have advanced to the World Series for the second consecutive year. What a night!（ドジャースは2年連続でワールドシリーズに進出しました。なんて夜だ!）」とつづり、選手たちとの集合ショットを公開したキングさん。クロスさんと、トロフィーを手に持ったツーショットもあります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
