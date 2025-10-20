¡Ö¡Ê¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡Ë¼è¤ó¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×ºÇ½ªÀï¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢15ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÎÂçÉÔ¿¶¤ËÅÇÏª¤·¤¿ËÜ²»
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè6Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀCS¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤Ç°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢º£CS¤Ç¤Ï½éÀï¤«¤éÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢15ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë¡£¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼è¤ó¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¾¡¼ê¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï16ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£