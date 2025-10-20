長年、上演されてきたミュージカル『アニー』の『2026年アニー・孤児役 合格発表』取材会が19日に都内で行われ、14人の最終合格者が発表されました。

1977年にニューヨーク・ブロードウェーで誕生した、ミュージカル『アニー』。両親と離れて暮らす少女・アニーが夢を諦めずに明るく生きる姿が描かれ、日本のみならず世界各地で上演され続ける作品です。

今回、アニー役（2人）と孤児役（12人）の合格を目指して、書類・歌唱動画に合格した300人が対面審査に進み、歌・ダンスなどの審査を経て30人が最終審査に残りました。

合格者の発表が始まり、次々と名前が呼ばれる中、主役となるアニー役には、共に東京都出身・小学4年生の下山夏永（しもやま・かえ）さん（10）と、牧田花（まきた・はな）さん（10）が選ばれました。

『アニー』が初舞台となる下山さんは、アニー役に選ばれた今の気持ちを聞かれると「もう何もしゃべれないほどうれしいです」とコメント。また、過去にミュージカルの経験はありながら、『アニー』の受験は今回が初となった牧田さんも「もうドキドキしすぎて、今小指が揺れています」と、喜びを明かしました。

また、“どのようなアニーを演じたいか？”という質問に、下山さんは「“今までの『アニー』で一番すごかった”って思ってもらえて、みんなが見た後、笑顔になれるアニーになりたいです」と元気よく回答。牧田さんも「見てるだけで“あ！ この子面白い！”って思ってもらえるようなアニーになりたいです」と、意気込みました。

ミュージカル『アニー』は、新国立劇場・中劇場で2026年4月25日〜5月11日まで上演される予定です。