¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢20Æü¤Ë¹¹¿·¡£Æ±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¿¼1¡§00¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¤ÈÆü¸þºä46¡¦Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡ª¸ÞÉ´¾ëçý±û¡õÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡È¤¤¤È¤³¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¸ÞÉ´¾ë¤Ï2023Ç¯¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×Æâ¤Ç¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÆÀÌ¤¬Æü¸þºä46¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤È¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é¤ªÀµ·î¤È¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤È¤«¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶á¤¤Â¸ºß¡£¾åµþ¤¹¤ë¤È¤¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¡ÄÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÞÉ´¾ë¤¬Àµ¸»»Ê¤ÎÆ¬¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢Àµ¸»»Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¹¬¤»Á´³«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤È¤³¶¦±é¡ª¡×¡Ö¤¤¤È¤³²ó¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
