◇パCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2ー1日本ハム（2025年10月20日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS） パ」のファイナルSの第6戦が20日に行われ、リーグ王者のソフトバンクは同2位の日本ハムに2−1で勝ち、4勝3敗で日本シリーズ（S）進出を決めた。MVPを獲得したリバン・モイネロ投手（29）は共同記者会見で喜びを語った。

第1戦で7回5安打無失点と好投、中4日で登板したこの日も7回3安打1失点でチームを勝利に導いた左腕。MVP獲得に「試合で活躍できて凄くうれしいし、自分を信じて出してくれた監督とチームにありがとうと伝えたい」と笑みを浮かべた。自身の投球については「コントロールが良かった」と振り返った。

「短期決戦は一つのミスで負けにつながってしまう」と短期決戦について触れつつ、負けられない一戦での先発に「いつもと変わらないメンタリティーでマウンドに上がった。まずは自分のベスト尽くしてという意識で試合に入った」と語った。

7回2死では代打・マルティネスに四球を与え、グラブを叩きつけて悔しがった。珍しく感情をあらわにした場面について聞かれると、「グラウンドであそこまで気持ちを出したことは今までなかった。三振を取れる状況だったので、四球になったのが単純に悔しくて感情が出てしまいました」と解説していた。

25日に開幕する日本Sに向けては「自分のコンディションをキープして、自分の番になったらしっかりいい投球をしたい」と表情を引き締めた。