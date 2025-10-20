¡ÖºòÇ¯¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·è°Õ¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º»ÅÍÍ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè6Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤à4¾¡3ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ4Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£5²ó¤ËÀîÀ¥¹¸¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2Ï¢¾¡¤Î¸å¡¢3Ï¢ÇÔ¡£±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ÇCSÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï25Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¡¢DeNA¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ºå¿À¤ÏÁ´¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤ç¤¦¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü°ìÆüµÙ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º»ÅÍÍ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£