単身赴任中に夫を裏切る妻に独身を装う夫…単身赴任夫婦のリアル
夫の単身赴任には何かとトラブルがつきものです…。
今回ご紹介するのは、夫の単身赴任をめぐる2つのお話です。
単身赴任中、妻から裏切られた夫。
単身赴任先で「独身」と偽り、妻を裏切っていた夫。
同じ「単身赴任」をテーマにしながら、まったく対照的な夫たちの姿を描いた2作品。
それぞれの夫婦が迎える“すれ違いの行方”とは!?
単身赴任中に妻がまさかの裏切り！一体どうして…？
妻に限ってそんなわけない！ そう思いつつも抜き打ちで自宅へ帰ると…!?
どう考えても怪しい…。
あっさりと裏切りを認めた妻。
「理想の家族」を作り上げてきたはずだったのに…どうして…？
妻視点での話では、その理由が明らかに！
毎週水曜日に「自己研鑽」と行って出かける夫が怪しすぎ！
単身赴任から戻ってきた夫。これでやっと家族みんなで暮らせる！ そう思ってたのに…。
毎週水曜は「自己研鑽の日」と言って朝ごはんも食べずに出かけていく夫。
忘れ物を渡そうと夫を追いかけると…。
彼女は一体何者なの!? 夫は私に嘘をついているの…？
