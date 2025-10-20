※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話ばかりで生徒に嫌われ、やがて授業をボイコットされる。妊娠休業を経て復帰後も、生徒の反応は冷ややかだった。岡田は人気実習生・川合への嫉妬から悪意ある言葉を仕掛けた末、校長に呼び出されるが、実力を買って採用されていると信じて疑わず余裕の表情を見せていた。しかし「あなたのやっていることはハラスメント」と厳しく指摘されてしまう。さらに彼女が信じていた“実力採用”の裏には、叔父の口利きという衝撃の真実が隠されていたのだった。



■辞めろとは言わない――求めているのは責任感

■「実習生を参考に」その一言で打ち砕かれるプライド■収まらぬ怒り…屈辱に震える岡田校長から「生徒に慕われる川合先生を参考にしてはどうか」と言われた岡田。自分より下だと見下していた川合の名を引き合いに出された瞬間、プライドは粉々に崩れ去ります。校長の言葉を遮るように「気を付けます！」と怒鳴り、部屋を飛び出した岡田。こんな屈辱はないと怒りに震える彼女の胸中は、ますます荒れ模様に――。次の展開に目が離せません！(スズ)