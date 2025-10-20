※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。



本格的につわりが始まり、家事をするなど努力を重ねる夫。だが、妻は毎日文句ばかりで、ワガママは日に日にエスカレートしていく。いつまでこの状況が続くのかとネットで情報収集した夫は、スキンシップ不足による離婚の可能性を考えるようになる。



そこで、帰宅した妻をお風呂に誘うが「気持ち悪い」と拒否されてしまう。同僚からは「女心をもっと勉強しないと」と言われ、アドバイス通りにケーキを買って帰宅して…。



ケーキを買って帰ると、そこにあったのは「しばらく実家に帰ります」という妻からの置き手紙。青ざめた夫はすぐさま妻に電話をかけますが、まったく繋がらず…。(おにぎり2525)