明治安田J1アルビレックス新潟は10月18日、アウェーで東京ヴェルディと対戦。1－0で敗れ、これで15試合勝利なし。J1残留は非常に厳しい状況となっています。

J1残留に向け、後がないアルビ。



【アルビレックス新潟 入江徹 監督】

「積極的に、アグレッシブに、どんどん相手に向かっていって攻撃のリズムをつくって、自分たちの時間を長くできればいいと思う」





勝利で残留の望みをつなげたいアルビは18日、アウェーで東京ヴェルディと対戦しました。先制ゴールで勢いをつけたいアルビは前半27分島村のパスに、前節得点を決めた白井が反応しミドルを放ちますが、これは惜しくも枠の外。すると、その9分後。クロスの落としに反応したヴェルディ・谷口に得点を決められ、まさかの失点。1点ビハインドで試合を折り返します。巻き返しを図る後半は橋本のクロスに4試合ぶりの先発出場となったブーダが頭で合わせますが、決めきることができず。さらに、後半開始から途中出場したモラエスからも決定機が生まれますが、こちらも枠を捉えることができません。その後、何度も得点のチャンスは訪れたものの、最後まで決めきることができなかったアルビ。試合はこのまま終了し、1－0で敗れてアルビはこれで15試合勝利なしとなりました。【アルビレックス新潟 入江徹 監督】「自分たちのエラーのところから失点してしまったところと、あれだけのチャンスをつくって決めきれなかったことが難しいゲームになってしまった。勝利に向けてひたすらやっていくしかないと思っているので、次の試合に向けてしっかり準備した中でやっていきたいと思う」今シーズンは残りわずか4試合。J1残留に向けて1戦も落とせない状況のアルビ。ここまで勝利した試合数は4でJ1残留の可能性は非常に低くなっています。

18日の試合で勝ち点を積み上げられなかったアルビに対し、17位の横浜F・マリノスが勝利したことから、残留圏との勝ち点差は12に広がりました。



アルビの次の試合は10月26日ですが、その前日に多くの試合が予定されていて、17位の横浜FMが引き分け以上か、18位の横浜FCの勝利で次の試合を待たずしてアルビのJ2降格が決定してしまいます。



アルビは10月26日、ホームでヴィッセル神戸と対戦します。