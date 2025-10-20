新潟が誇る秋の味覚『おけさ柿』をご紹介します。今年は高温少雨により小玉傾向ですが、糖度は例年以上に高いということです。気になる味を藤森麻友アナウンサーがリポートしました。

10月20日、新潟市江南区の新潟市中央卸売市場に並んでいたのは、10月上旬～11月中旬までが旬のおけさ柿。



種がなく、糖度が高いことから人気の品種ですが、今年は高温少雨により影響が出たといいます。





【新潟中央青果 荒木しおん さん】「今年は雨が少なかったため、玉のサイズが小さめの出来になっている」それでも…【新潟中央青果 荒木しおん さん】「日照時間が多く、太陽の光をたくさん浴びているので、とても甘い仕上がりになっている」糖度は例年以上に高くなったといいます。その味は？【藤森麻友アナウンサー】「甘い。さっぱりとした味わいの中に、ほんのりとした甘さがどんどん広がる。種がないので食べやすいです」同じ大きさであれば、重いほうが選ぶのがおいしいおけさ柿を見分けるポイント。そして、食べるタイミングも重要です。【新潟中央青果 荒木しおん さん】「すぐに食べるとかたく、さっぱりとした味になっているが、常温で3～4日置くと、とてもなめらかで優しい口当たりになる」食べるタイミングによって様々な食感・味わいを楽しめるおけさ柿は栄養も満点です。【新潟中央青果 荒木しおん さん】「柿はビタミンCやポリフェノールがたくさん入っているので風邪のひきやすい秋にたくさん食べ、健康になってもらいたい」体調を崩しやすい季節の変わり目を、秋の味覚で乗り越えてはいかがでしょうか？