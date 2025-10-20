フィギュアスケートグランプリシリーズに初出場した新潟市出身の中井亜美選手が見事優勝！ミラノ・コルティナオリンピックの代表候補に名乗りを上げました。

今シーズンからシニアに転向した新潟市出身の17歳・中井亜美。フィギュアスケートのグランプリシリーズはこれがデビュー戦です。



「この大会を楽しみにしていた」と話す中井は初日のショートプログラム…





【中井亜美 選手】「踏み切った瞬間に『これは飛べる』と思ったので、着氷できたときはすごくうれしかった」代名詞となっているトリプルアクセルを成功させると17歳らしい躍動感あふれる演技を披露。パーソナルベストを大きく更新し、首位に立ちます。去年、練習を取材したときには…【中井亜美 選手（去年）】「来シーズンからシニアに上がって、もうミラノ（オリンピックの）シーズンなので、すぐにシニアのお姉さんたちと戦えるように、今からちゃんと準備して代表になれるように頑張りたい」こう決意を語っていた中井が迎えた勝負のフリー。冒頭のトリプルアクセルでは惜しくも手をついてしまいますが…【中井亜美 選手】「最初のアクセルは少し手をついてしまったが、そのあとからはきちんと気持ちを立て直して、落ち着いてすべてのジャンプを成功させることができた。まずは練習でやってきたことがすべてしっかり出せたんじゃないかなと」その言葉通り、トリプルルッツからの3連続ジャンプを成功させ、続くトリプルフリップも見事に着氷。さらに、スピンとステップでは最高評価のレベル4を獲得します。演技を終えるとガッツポーズ。そして、今シーズンの世界最高得点をマークし初優勝です。【中井亜美 選手（当時11歳）】「5歳のときにオリンピックで浅田真央選手の演技を見て楽しそうだなと思ったし、すごいなと思って始めた」グランプリシリーズの優勝で小さなころから憧れていた夢の舞台オリンピックの代表候補争いに名乗りを上げました。【中井亜美 選手】「次の2戦目で今後の運命が変わってくると思うので、短いが、しっかりもう一度練習して、次も表彰台に乗れたらいいなと思っている」