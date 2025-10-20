Ê¡ËÜè½»Ò¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì ¡ÈÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ÉÂô¸ýÌ÷»Ò¤È4Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡Û½÷Í¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¡£½÷Í¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡ÖÍýÁÛ¤ÎºÙ¤µ¡×È©¸«¤»¥³¡¼¥ÇÈäÏª
Âè3ÏÃËÁÆ¬¤ËÎ®¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë»öÁ°¹ðÃÎ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÊ¡ËÜè½»Ò¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤Î½ªÈ×¡£40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÃÄ»Ò²°¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤êÅÝ»º¤·¡¢ÊÄÅ¹¤òÈá¤·¤àÆàÈþ¤Î²£¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÄÌ¤ê³Ý¤«¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤³¤½¡¢Ê¡ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¡ËÜ¤Ï2016Ç¯¼Â»Ü¤ÎÂè8²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦½¸±Ñ¼Ò¾Þ¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¾Þ¡Ë¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âô¸ý¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÈÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼ÔÆ±»Î¤Î¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¶¦±é¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âô¸ý¤ÈÊ¡ËÜ¤Î¶¦±é¤Ï¡¢NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎBS»þÂå·à¡Ö¾®µÈ¤Î½÷Ë¼2¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£·î9¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤Ï¡ÖONE DAY¡ÁÀ»Ìë¤Î¤«¤éÁû¤®¡Á¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤«¤Ä°õ¾ÝÅª¤ÊÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤ò°¦¤¹¤ëÌòÊÁ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯¿¶¤ê¤Î¶¦±é¤¬Âô¸ý¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¢¡Ê¡ËÜè½»Ò¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é
¢¡Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×
¢¡Ê¡ËÜè½»Ò¥³¥á¥ó¥È
