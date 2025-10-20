¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒÂç¿Ã¤Î30ÉÃ²ñ¸«¤òµ¿Ìä»ë¡Ö¤è¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤¸¤å¤ó»Ò¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ë½Ð±é¡££±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»°¸¶»á¤Ï¡¢£±£·Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö»ä¤«¤é¤´Êó¹ð¤ÏÆÃ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Çµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï¤Ê¤·¡£Ìó£´£°ÉÃ¤Û¤É¤Ç½ªÎ»¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï²ñ¸«¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÀâÌÀ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¥¢¥ê¡©¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤µ¤ó²¿¤¾¸À¤ï¤Ê¥¢¥«¥ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°Ê¬¤°¤é¤¤¤Í¡¢£±¿ÍÌ¡ÃÌ¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë»×¤¦¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ê¤ê½Ð¤µ¤Ê¥¢¥«¥óµ¤¤¬¤·¤¿¤ï¡£µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤µ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»¨ÃÌ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£½©¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤µ¤ó¸µ²Î¼ê¤Ç¤·¤ç¡£²Î¤ï¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤±¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤«¤é¤Í¡£ÉáÄÌ¤ÎÊý¤è¤ê¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤è¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤¸¤å¤ó»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£