リーグ覇者のソフトバンクが、崖っぷちからの３連勝で勢いに乗る日本ハムを振り切り、４勝３敗（アドバンテージの１勝含む）で２年連続の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が中４日ながら７回３安打１失点の好投。同点の５回２死満塁から川瀬晃内野手（２８）が決勝の右前打を放った。セ王者の阪神と、５年ぶりの日本一をかけて戦う日本Ｓは、２５日にみずほペイペイで開幕する。

試合後の記者会見で阪神の印象を聞かれた小久保裕紀監督は「交流戦の戦いのイメージしかない。後半戦ほとんど見ていないので。ここ抜けることだけを考えていたので」と苦笑い。「ある程度レギュラー陣が固定されて、６番くらいまでは打順が変わらないイメージ」とし、「これから阪神も研究して、映像を見ていきたい」と話した。

昨年は敵地でＤｅＮＡに２連勝した後、本拠でまさかの３連敗を喫し、移動日、雨天中止を挟んでも流れを変えられず敗れて日本一を逃した。今回は本拠で初戦を迎える。「地の利を生かした戦いをして、いいスタートを切りたい」とコメントした。