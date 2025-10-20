◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

日本ハムは接戦を落とし、日本シリーズ進出を逃した。

中４日での先発となった達孝太投手は、１５０キロを超える真っすぐと落差の大きいフォークで６回途中６安打２失点、自責１、６奪三振と好投した。

３回に味方の失策で先制を許すと、同点の５回には２死満塁から、川瀬に右前適時打を許し、結果的にこれが決勝点となった。達は「（相手先発の）モイネロ投手より多く点を取られてしまい悔しい」と振り返った。

それでも６回無失点だった、ＣＳ最終Ｓ第１戦に続く好投。「１戦目という大事なところと、最後の決まるところ両方経験できたんで、いいターニングポイントになったなと思います」と収穫を口にした。

試合後は、早くも来季に目を向け「来シーズンに向けて、今日からスタートするので。ポジティブに捉えて。ホークスはまだ試合があって、なかなか自分のトレーニングに励めないと思いますけど、ファイターズはみんな成長できると思うので」と話していた。