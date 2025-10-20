ドル円のピボットは１５０．７１円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値150.64 高値151.20 安値150.28
152.05 ハイブレイク
151.63 抵抗2
151.13 抵抗1
150.71 ピボット
150.21 支持1
149.79 支持2
149.29 ローブレイク
ユーロ円
現値175.59 高値176.37 安値175.25
177.34 ハイブレイク
176.86 抵抗2
176.22 抵抗1
175.74 ピボット
175.10 支持1
174.62 支持2
173.98 ローブレイク
ポンド円
現値202.22 高値203.11 安値201.82
204.24 ハイブレイク
203.67 抵抗2
202.95 抵抗1
202.38 ピボット
201.66 支持1
201.09 支持2
200.37 ローブレイク
