JO1¡¦Æ¦¸¶°ìÀ® 23ºÐ¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡¡»ÔÌÓÎÉ»Þ 75ºÐ¤È½é¶¦±é¡¡°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¡ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É
JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î»ÔÌÓÎÉ»Þ¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÇ¯¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢Æ¦¸¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÌ´¤ËÌÂ¤¦¡ÉÂç³ØÀ¸¤ÎÂóËá¤È»ÔÌÓ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡ÉÁÄÊì¤ÎÊ¸»Ò¤¬¡¢Æ±¤¸Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¸»Ò¤ÎË´¤É×¡¦°Î»Ö¤¬¤Î¤³¤·¤¿¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¿ô¼°¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢£½é¶¦±é¤Î2¿Í¡¡°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¡½¡½»ÔÌÓ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ¦¸¶¡§¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡¢¼ºÎé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á´¤¯¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¡£
»ÔÌÓ¡§¤½¤¦¡©¡¡²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡©
Æ¦¸¶¡§¤³¤Î´¶¤¸¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤âÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾¤³¤ì¤À¤±Ç¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºËÍ¤ËÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ¦¸¶¡§ËÍ¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢»ÔÌÓ¤µ¤ó¤â¶ÚÆù¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡£
»ÔÌÓ¡§¶ÚÆùÂç¹¥¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´í¸±¤ÊÏÃ...¡Ê¾Ð¡Ë
Æ¦¸¶¡§¡Ê¾Ð¡Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£
»ÔÌÓ¡§¤¢¤ÈÆùÂÎ²þÂ¤¤¬¹¥¤¡Ê¾Ð¡Ë
Æ¦¸¶¡§¤¹¤´¤¯ËÍ¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
»ÔÌÓ¡§¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Â¿Ê¬½»¤ó¤Ç¤ë¿ÍÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·ë¹½¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÐÍ¥¡¦»ÔÌÓÎÉ»Þ¡¡±Ç²è¼ç±é¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê
¡½¡½»ÔÌÓ¤µ¤ó¤Ïº£²ó44Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÔÌÓ¡§¤ä¤ë»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ËÁ´¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê»£±Æ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼ç±é¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤·¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£Ä´¤Ù¤¿¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤È°ì½ï¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìó50ºÐ¡¢Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÔÌÓ¡§»äÁ´Á³Ç¯Âå´Ø·¸¤Ê¤¤Í§Ã£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÀèÇÚ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤´¤¯Ç¯¾å¤Î¤ªÍ§Ã£¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¾å¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÏÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤º¤Ë¡ÊÆ¦¸¶¤µ¤ó¤Ë¡ËÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£ÉáÄÌ¤ËÆü¾ï²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë¹½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¦¸¶¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈËÍ¤â»ÔÌÓ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È·ë¹½¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
»ÔÌÓ¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤º¤Ã¤È²¿¤À¤«¡£¤¿¤À¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
Æ¦¸¶¡§¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
»ÔÌÓ¡§Èó¾ï¤Ë¼«Á³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÌÓ¡§»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Æ¦¸¶¡§¸÷±É¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÔÌÓ¡§»ä¤â¤è¡£¸÷±É¤Ç¤¹¤ï¤è¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡ÊÆ¦¸¶¤µ¤ó¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
Æ¦¸¶¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤èÁ´Á³¡£
»ÔÌÓ¡§ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
Æ¦¸¶¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÔÌÓ¡§¡ÖÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¦¸¶¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì·ë¹½¸À¤¤¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÔÌÓ¡§¤½¤¦¡©¡¡¤½¤¦¡©
Æ¦¸¶¡§¤½¤ó¤Ê¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ìò¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡½¡½Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Çµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ¦¸¶¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóËá¤Ï¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¸À¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö²¶¤Ï¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ¦¸¶¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤¦»þ¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤âÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÏÃ¤¬¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¡Ö¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ÔÌÓ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÔÌÓ¡§ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÆü¤Ë¾Æ¤±¤ë¤«¤é¥¹¥¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¡×¤È¤«¡¢¡ÖÅÐ»³¤Ê¤ó¤«µÓ¤òÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤á¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤é¤º¤Ë¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£40ºÐ¤Î»þ¤ËÅÐ»³¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ê¸»Ò¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»ÔÌÓ¡§Ê¸»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤â60ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¥³¥í¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ¤ÎÊìÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡Ö²¾¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤°¤é¤¤60ºÐ²á¤®¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÊ¸»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÌÜ»Ø¤»¡¢¤¢¤ÎÏ·¸å¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°Î¤¤¤ï¤±¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤¬¤±
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿»ÔÌÓ¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
»ÔÌÓ¡§´ðËÜÅª¤Ëµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆüÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬°Î¤¤¤ï¤±¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüµ¡·ù¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¤ä¤¿¤é¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÊÅÐ»³²È¤Î¡ËÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅÐ»³¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ËËèÆüÈà½÷¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»³¤Î¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í5000¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈà½÷¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤Ë»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶ÛÄ¥¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦¸¶¡§¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì±þ¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£º£Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ¦¸¶°ìÀ®¤Îº£¸å ¡È¹¶Î¬¡É ¤·¤¿¤¤¤â¤Î
¡½¡½»ÔÌÓ¤µ¤ó¤«¤éÆ¦¸¶¤µ¤ó¤Ë¼ã¤¤´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
»ÔÌÓ¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Æ¦¸¶¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½Æ¦¸¶¤µ¤ó¤Îº£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Æ¦¸¶¡§ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÎÃË¤È¤·¤ÆÉÙ»Î»³¤Ï¹¶Î¬¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Ç¤«¤¤»³¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÅÐ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£²¼¤«¤é¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÔÌÓ¡§²¼¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¼¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Æ¦¸¶¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀäÂÐ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ªÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î2¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤Ï10·î24Æü¸ø³«¤Ç¤¹¡£