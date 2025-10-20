任期満了に伴う上越市長選挙は10月19日に告示され、県内の市長選挙では過去最多の6人が立候補しました。現市政への評価などを争点に論戦が交わされています。





上越市長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で元外交官の小菅淳一氏、元市議会議長の石田裕一氏、元職の宮越馨氏、現職の中川幹太氏、元参議院議員の風間直樹氏、前市議の丸山章氏の6人です。



【小菅淳一候補】

「輝く上越、笑顔あふれる上越産業いきいきそして子ども・家庭を中心に据えた上越、多様な学びのできる上越これを追求してまいります」





【石田裕一候補】「中心市街地でも人口が減り空き家が増えています。地域と人をつなぐ力それをもってこの上越市をさらなるこれからも持続可能なまちにしていきたい」【宮越馨候補】「実績と経験が豊富なすぐに使える政治家を選ぶべきなんです。市政の立て直しをいままさにここからさせていただくために市長の座へ押し上げていただきたい」【中川幹太候補】「この4年間様々な皆さんが安心安全で暮らしていけるような政策を実現するためにたくさんの種をまいてきた。2期目で花を咲かせなければいけない」【風間直樹候補】「上越市に暮らす市民が将来のこの町に夢と希望を持てるようにすること、それが政治家、市長の役割にほかなりません。上越市民の将来に夢と希望を与えます」【丸山章候補】「若年層の定住・回帰なくして上越市の発展はあり得ません。ここをしっかりとおさえた政策を考え、実行していくそれにつきます」6人が立候補するのは記録が残る1947年以降、県内の市長選挙では過去最多です。選挙戦では1期4年の現市政への評価や人口減少対策などを争点に論戦が交わされています。投票日は10月26日で即日開票されます。