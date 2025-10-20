Aqua Timez、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌「if you come」をライブ初披露＆配信リリースも決定
Aqua Timezが10月20日に東京・豊洲PITで開催されたMTV主催のライブイベント『Cross-stage Vol.1: Aqua Timez × TOMOO』に出演し、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』の主題歌「if you come」をライブで初披露。あわせて、10月21日に同楽曲を配信リリースすることを発表した。
■「 if you come」は再結成期間、最後の楽曲
新曲「if you come」は、困難や孤独を抱えながらも希望を手放さず、愛と共鳴を原動力に歩み続ける。そんなメッセージを、メロディアスでありながらダイナミックに広がる歌とバンドサウンドで体現する一曲。再結成期間、最後の楽曲となる。
『新東京水上警察』は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。毎週火曜21時からフジテレビ系で放送中。
■リリース情報
2025.10.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「if you come」
