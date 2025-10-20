日経225先物：20日22時＝140円高、4万9440円
20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万9440円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては254.50円高。出来高は5134枚となっている。
TOPIX先物期近は3256.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49440 +140 5134
日経225mini 49440 +140 76440
TOPIX先物 3256.5 -0.5 5498
JPX日経400先物 29335 -60 403
グロース指数先物 722 -1 534
東証REIT指数先物 売買不成立
