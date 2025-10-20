　20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万9440円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては254.50円高。出来高は5134枚となっている。

　TOPIX先物期近は3256.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49440　　　　　+140　　　　5134
日経225mini 　　　　　　 49440　　　　　+140　　　 76440
TOPIX先物 　　　　　　　3256.5　　　　　-0.5　　　　5498
JPX日経400先物　　　　　 29335　　　　　 -60　　　　 403
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　-1　　　　 534
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース