大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは20日（月）、日帰り応援バスツアー第2弾の運行が決定したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

第1弾は、11月8日（土）にトヨタクラウンアリーナで行われるSVリーグ女子第5節のNECレッドロケッツ川崎のGAME1での東京駅発着のツアー運行が決定していたが、第2弾となる日帰り応援バスツアーも開催されることが明らかになった。なお本ツアーは、福島県「ふくしまの心豊かな暮らしづくり推進事業」として福島県のサポートを受けて実施するとしている。

今回のツアーは、11月15日（土）に宝来屋ボンズアリーナにて行われる第6節GAME1の埼玉上尾メディックス戦が対象となる。埼玉県の大宮駅発着で、試合会場到着前にふくしま逢瀬ワイナリーに立ち寄っての見学、お弁当の昼食代金もコースに含まれている。前回と同じく福島県外在住の方が対象で、最少催行人数20名で定員は40名だ。

申込期間は、10月20日（月）12:00～ 10月31日（金）17:00までで、JTBの該当ページから応募が可能だ。