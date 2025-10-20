◇パCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日 みずほペイペイD）

日本ハムの達孝太投手（21）が20日、CSファイナルS第6戦にプロ初の中4日で先発登板。5回2/3を投げ90球6安打6奪三振2失点（自責1）で降板し敗戦投手となった。右腕は試合後「本当に1戦目（15日の先発）という大事なところと、最後の決まるというところの両方を経験できたので、いい経験だなと思いますし（自身にとって）いいターニングポイントになったと思います」と前を向いた。

改めて、勝つしかない大一番のマウンドを振り返り「フォークが良かったですね。多分、分かっていても打てないようなフォークだったと、投げている感じではあって」と手応えを口に。

中4日の疲れは「そこはあまりなかったですね。疲労感というのはいつもの登板よりはあったかなという印象です」と明かした。

力投も及ばず目の前で日本シリーズを決められた。その光景をベンチで見届けた21歳右腕は「ここからは来シーズンに向けて今日からスタートするので、ポジティブに捉えて…ホークスはこれから先試合があって。ファイターズはみんな成長できると思うので、ポジティブに。今日の夜からスタートするので」とソフトバンクナインが日本シリーズを戦っている間も成長できる時間だと力強く語った。