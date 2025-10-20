おととい（18日）、栃木県高根沢町で、自身が運転する車のドアハンドルを握った女性をおよそ77メートル走行して振り落とし、殺害しようとしたとして63歳の男が逮捕されました。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、薄井勝明容疑者（63）です。薄井容疑者は、おととい（18日）午後5時15分ごろ、高根沢町の県道で、自身が運転する軽乗用車のドアハンドルを握った62歳の女性をおよそ77メートル走行して振り落とし、殺害しようとした疑いがもたれています。

女性は頭などを打撲しましたが、命に別状はないということです。

警察によりますと、薄井容疑者はこの直前に、女性が乗る車に追突する事故を起こしていて、女性が薄井容疑者の乗る軽乗用車の運転席側のドアを開けようとしたところ、車を発進させたということです。

薄井容疑者は女性を振り落とした後、そのまま逃走していて、きょう（20日）になって警察が自宅で身柄を確保しました。

取り調べに対し、薄井容疑者は容疑を認めているということで、警察が事件のいきさつを詳しく調べています。