この記事は2025年4月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

座っている時間が長いと、気づかないうちに姿勢が悪くなっている…と感じることも多いかもしれません。

長時間同じ姿勢でいると、筋肉の緊張や血行不良を引き起こしやすいだけでなく、前かがみの姿勢になりがち。状態が悪化すると、腰痛や反り腰、猫背になる可能性もあるので注意が必要です。

腰痛や猫背にならないためには、腰に負担をかけにくい姿勢を保持できる環境が大切。

そこでおすすめなのが、姿勢補正サポートクッションです。

今回は正しい姿勢に補正する、SANWA SUPPLY（サンワサプライ）の「姿勢補正サポートクッション バランスチェア 腰痛対策 後付け 腰サポート S字 クッション ブラック（150-SNCCS6BK）」を紹介します！

いつものように座るだけで無意識に姿勢がよくなる！

設置方法は簡単で、自宅やオフィスでいつも使用しているイスやソファに置くだけ。面倒な準備やメンテナンスが不要なのは嬉しいポイントです。

ゲーミングチェアや床の直置きにもOK。ゲームや読書、PC作業、ドライブなどさまざまなシーンで使えるので便利なんです。

サイズは幅約41cm×奥行32.5cm×高さ34cm。重さはたったの1kgと、部屋間の移動もラクラクなのも特長ですよ。

自然と背筋がピンと伸びる！ 理想的な姿勢に矯正して印象もアップ！

背もたれの部分が腰の位置にフィット。押し出すような感覚で座るだけで背筋を伸ばし、「理想的な背骨の形＝自然なS字カーブ」を実現します。

腰や背中の負担を和らげるだけでなく、脚が広がらない美しい姿勢をサポート。姿勢がシャキッとするから、見た目もスマートになりますよ。

高反発ウレタンクッションを採用。しっかり体を支えて、長く使える！

背もたれと座る部分には高反発ウレタンクッションを搭載しています。反発力があるので姿勢が崩れにくく、ストレスのない使用感が◎。

体の重さを均等に分散することで座り心地をよくします。耐久性にも優れており、体格がいい人が使っても問題なし。性別を問わず、高齢者から子どもまでどんな人でも使えるのも嬉しいポイントですね。

正しい姿勢をサポートしてくれること間違いなし！ 日頃、腰痛に悩んでいる人はサンワサプライの「姿勢補正サポートクッション バランスチェア 腰痛対策 後付け 腰サポート S字 クッション ブラック（150-SNCCS6BK）」をお試しあれ。

サンワダイレクト 姿勢矯正 クッション 姿勢サポート 腰痛対策 椅子 猫背矯正 姿勢が良くなる椅子 テレワーク 車 床置き 座椅子 ブラック 150-SNCCS6BK 4,980円 Amazonで購入する PR PR 4,980円 楽天で購入する PR PR 4,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。