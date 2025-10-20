Photo: »°±º°ìµª

¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¢¤ë¡£

CEATEC 2025¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ç¤¹¡£

Photo: »°±º°ìµª
¤Ê¤ó¤«ÍÄÃÕ±à¤ß¤¿¤¤

¤³¤Á¤é¤Îµ­»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Û¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤Ï¥Ý¥±¤È¤â¤Ç¤¹¤«¤Í¡£

¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤

Photo: »°±º°ìµª

¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥ß¡¼¥¢¥­¥ã¥Ã¥È¡£¤ä¤ä´é¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É»ëÀþ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¤Î¤³¤È¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£

Photo: »°±º°ìµª
¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¤ªÊ¢¤¬¸÷¤ë

²¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ê¿¨¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥Ü¥Û¥óÀèÇÚ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê´¶¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¿¨´¶¡£¤³¤ì¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¹¥¤­¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¹¥¤­¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡£¤¦¡¼¤ó¡¢»×¤ï¤ºÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

Photo: »°±º°ìµª
ÏÆÊ¢¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥ß¥å¡¼¥È¡£¤ª¸ý¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤­¤Ï¤³¤³¤Ç

ËèÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë

²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤òµ­²±¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¿Í¤ò´éÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¥Ù¥é¤Ù¤é¸Ä¿Í¾ðÊóÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£

°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤òµ­²±¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤Î¥í¥°¤òÆüµ­É÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥í¥°Åª¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡£

¤¿¤À¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¼Ì¿¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÀäÌ¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê

¤ªÃÍÃÊ¤ÏËÜÂÎ¤¬3Ëü9600±ß¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¥³¥í¥×¥é¥ó for ¥Ý¥±¤È¤â¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¡Ê·î³Û495±ß¡¢Ëè·î400²ó¤Î²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¥×¥é¥ó for ¥Ý¥±¤È¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê·î³Û990±ß¡¢Ëè·î800²ó¤Î²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾·ë¹½Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§Ã£¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª·Þ¤¨¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤¡¡£¤Í¤¨¡¢¤¦¤Á¤¯¤ë¡©

Source: ¥·¥ã¡¼¥×