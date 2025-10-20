²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£¥·¥ã¡¼¥×¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬ÅÐ¾ì
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¢¤ë¡£
CEATEC 2025¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Û¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤Ï¥Ý¥±¤È¤â¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥ß¡¼¥¢¥¥ã¥Ã¥È¡£¤ä¤ä´é¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É»ëÀþ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¤Î¤³¤È¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ê¿¨¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥Ü¥Û¥óÀèÇÚ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê´¶¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¿¨´¶¡£¤³¤ì¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¹¥¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡£¤¦¡¼¤ó¡¢»×¤ï¤ºÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ËèÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¿Í¤ò´éÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¥Ù¥é¤Ù¤é¸Ä¿Í¾ðÊóÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤òµ²±¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤Î¥í¥°¤òÆüµÉ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥í¥°Åª¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¼Ì¿¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀäÌ¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê
¤ªÃÍÃÊ¤ÏËÜÂÎ¤¬3Ëü9600±ß¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¥³¥í¥×¥é¥ó for ¥Ý¥±¤È¤â¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¡Ê·î³Û495±ß¡¢Ëè·î400²ó¤Î²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¥×¥é¥ó for ¥Ý¥±¤È¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê·î³Û990±ß¡¢Ëè·î800²ó¤Î²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾·ë¹½Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§Ã£¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª·Þ¤¨¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤¡¡£¤Í¤¨¡¢¤¦¤Á¤¯¤ë¡©
Source: ¥·¥ã¡¼¥×