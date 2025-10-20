ピーアップの「Mode1」シリーズの次期製品がまもなく登場へ！ティザー公開でキーワードは「P」。小型スマホ「GRIP」の後継機か？
携帯電話ショップ「テルル」などを運営するピーアップ（P-UP）の関連会社であるP-UP Worldは10日、同社が展開する「Mode1」ブランドの次期モデルを近く投入すると公式X（旧：Twitter）アカウント（ @Mode1JP ）においてティザーを投稿しています。キーワードは「P」としており、少しだけ次期モデルと見られる製品の一部が映し出されています。
Mode1 新端末まもなく登場。— Mode1 (@mode1JP) October 10, 2025
ピーアップでは日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてMode1シリーズを2015年より展開しており、初代「Mode1（型番：MD-01P）」やレーシングマシンをイメージしたデザインの「Mode1 RS（型番：MD-03P）」や「Mode1 RR（型番：MD-04P）」、超縦長の小型5インチサイズのMode1 GRIP、そしてガラホとして「Mode1 RETRO（型番：MD-02P）」とMode1 RETROIIというように定期的に新製品を投入しています。
記事執筆：memn0ck
