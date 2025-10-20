ピーアップが次期スマホのティザーを公開！

携帯電話ショップ「テルル」などを運営するピーアップ（P-UP）の関連会社であるP-UP Worldは10日、同社が展開する「Mode1」ブランドの次期モデルを近く投入すると公式X（旧：Twitter）アカウント（ @Mode1JP ）においてティザーを投稿しています。キーワードは「P」としており、少しだけ次期モデルと見られる製品の一部が映し出されています。

ティザーに描かれている画像にはこれまでの機種で採用してきたカーボン調のリアパネルが継承されていることが示されており、リアカメラの大きさから考えると、かなり幅が狭いことから2021年10月に発売された既存の小型スマートフォン（スマホ）「Mode1 GRIP（型番：MD-05P）」の後継機種となる可能性はありそうです。なお、Mode1の新製品は2023年10月に発売された折りたたみ型ガラホ「Mode1 RETROII（型番：MD-06P）」以来となります。


ピーアップでは日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてMode1シリーズを2015年より展開しており、初代「Mode1（型番：MD-01P）」やレーシングマシンをイメージしたデザインの「Mode1 RS（型番：MD-03P）」や「Mode1 RR（型番：MD-04P）」、超縦長の小型5インチサイズのMode1 GRIP、そしてガラホとして「Mode1 RETRO（型番：MD-02P）」とMode1 RETROIIというように定期的に新製品を投入しています。

記事執筆：memn0ck


