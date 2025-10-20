ドジャースの相手はマリナーズ、ブルージェイズの2択に

米大リーグは19日（日本時間20日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦がトロントで行われ、ホームのブルージェイズが6-2でマリナーズを下した。これで通算成績は3勝3敗のタイとなり、明日20日（同21日）に最終戦が行われる。ナ・リーグは既に大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースが4連勝でワールドシリーズ（WS）進出決定。ただ、ドジャースにとっては“不吉”なデータもある。MLB公式のサラ・ラングス記者が伝えている。

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝。大谷は17日（同18日）の第4戦で打っては3本塁打、投げても7回途中2安打無失点、10奪三振と二刀流で衝撃を与え、シリーズMVPに輝いた。山本も14日（同15日）の第2戦で9回3安打1失点。メジャー初完投で大きく貢献し、佐々木も守護神として3試合に登板。優勝の瞬間もマウンドに立っていた。

一方のア・リーグは大接戦。マリナーズ2連勝のあと、ブルージェイズも負けじと2連勝の展開。17日（同18日）の試合でマリナーズが勝利して王手をかけたが、この日行われた第6戦ではゲレーロJr.の一発が飛び出すなどブルージェイズが勝利。3勝3敗のタイになっている。

ドジャースの相手はマリナーズか、ブルージェイズか。そんな関心も集まる中で、ラングス記者は自身のXで「リーグ優勝決定シリーズ（LCS）で片方のリーグがスイープ（4連勝）して、もう片方が7試合までもつれたシーズン（LCSは1985年以降、7試合制）」は、今年で5回目の出来事だと紹介している。

1988年、2006年、2007年、2012年と、過去4回はいずれも「7戦まで戦ってLCSに勝利したチームがワールドシリーズも制覇している」と紹介。スイープで勝ち上がったチームは「勝率0％」となっており、ドジャースには恐ろしいデータのようだ。

米ファンからは「でもその片方のチームにショウヘイはいたの？笑」「これはア・リーグ優勝決定戦シリーズの勝者にとって幸先が良い兆しだ！」「面白いね。スイープしたチームのうち、どれくらいがホーム球場のアドバンテージがあったのだろう？」「違いは、現時点ではア・リーグのチームはナ・リーグのチームよりも劣っていることだ」などと様々な反応が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）