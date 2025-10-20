眺めているだけで幸せーーッッ♡【ガチャ】集めたくなる可愛さ！「キャラチャーム」

大人の趣味としても人気の【ガチャ】。今回は、ふわふわした素材感に癒されそうな「キャラクターチャーム」をご紹介します。ついつい集めたくなってしまう可愛さなので、見つけたらぜひチャレンジしてみて。

コンプしたくなりそうなゆるかわアニマルチャーム

「mojojojo フィギュアマスコット vol.3」は、ロゴ入りのカラビナとふわふわのキャラクターチャームがおしゃれな雰囲気。@m12314sさんは「どれも可愛い」「癒される」と絶賛。vol.1とvol.2にはないキャラクターが揃っているので、mojojojo好きは要チェック。1回\500（税込）です。

ネーミングも可愛いぬいぐるみチャーム

「BUCHA gurumi（ブチャグルミ）」をモチーフに作られた「BUCHA gurumi マスコットコレクション2」。茶色いふわふわの子は「おそね おそおき おやすみころっけ」。ネーミングまで可愛くて、見ているだけで笑顔になってしまいそう。ほかにも「イケてるはんぺん」や「独占欲 つ・よ・め おうどん」など全6種のユニークなキャラがラインナップ。1回\400（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様、@collin_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A