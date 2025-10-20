ICEx、初冠番組『愛されICExの作り方』きょう放送開始「個性が今、解き放たれます！」 初回ゲストは大久保佳代子
8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）のBSフジ初冠番組『愛されICExの作り方』（毎週月曜 深0：00）の初回が、きょう20日に放送される。
【写真】初々しい！初回ゲストの大久保佳代子と笑顔を見せるICEx
同番組は、“愛”をテーマにさまざまな恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘する“恋愛×成長バラエティ”。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場する。
記念すべき第1回の愛のコンサルタントはオアシズ・大久保佳代子。舞台は、老舗・山本山の旗艦店『ふじヱ茶房』で、テーマは“大人な和食店でのデート”。お店の人気メニュー・海苔重を食べ終えた瞬間、彼女の歯に海苔がついている状況で気まずくならずに切り抜ける“魔法の言葉”を、8人それぞれが全力で考えて演じている。
■ICEx・阿久根温世コメント
僕たちICEx初の冠番組『愛されICExの作り方』の放送が決定しました!!ICEx全員で掲げていた1つの夢を皆と一緒にかなえる事ができてすごくうれしいです！今まで見せられなかった個性が今、解き放たれます！（笑）メンバーも楽しみながら、収録をしています！ぜひ、たくさん観てくれたらうれしいです！よろしくお願いします！
