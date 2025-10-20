Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÙÂè3ÏÃ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¡×
¡¡10·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¤ËÊ¡ËÜè½»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥é¥Ö¥³¥á¤Î·æºî¡¡Ê¡ËÜè½»Ò¡ßÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤ò±ÇÁü¤Ç±é½Ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥·ー¥º¥ó5¡£¥·ー¥º¥ó1¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥³ー¥ë¥É¡¦¥±ー¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤ò¡¢¥·ー¥º¥ó2¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡ÈÀøÆþÁÜºº¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷À·º»ö¡¦ºùÌÚÀô¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¡¢¥·ー¥º¥ó3¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¦¥·ー¥º¥ó4¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡¨¡÷¸µ¸ø°Â¤Î¥¨¥êー¥È·º»ö¡¦°æÂôÈÏ¿Í¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈÈºá¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁÜºº¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¹¤ë¡É¡ÖÌ¤Á³ÈÈºáÁÜººÈÉ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥ß¥Ï¥ó¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤Î½ªÈ×¡£40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÃÄ»Ò²°¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤êÅÝ»º¤·¡¢ÊÄÅ¹¤òÈá¤·¤àÆàÈþ¤Î²£¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÄÌ¤ê³Ý¤«¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤³¤½¡¢Ê¡ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡ËÜ¤Ï2016Ç¯¼Â»Ü¤ÎÂè8²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦½¸±Ñ¼Ò¾Þ¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¾Þ¡Ë ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¡£¼ç±é¤ÎÂô¸ý¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÈÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼ÔÆ±»Î¤Î¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Âô¸ý¤ÈÊ¡ËÜ¤Î¶¦±é¤Ï¡¢NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎBS»þÂå·à¡Ø¾®µÈ¤Î½÷Ë¼2¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£·î9¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¡ØONE DAY～À»Ìë¤Î¤«¤éÁû¤®～¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤ÏËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤ò°¦¤¹¤ëÌòÊÁ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¡ËÜè½»Ò ¥³¥á¥ó¥ÈÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤ò°¦¤¹¤ëÌòÊÁ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯¿¶¤ê¤Î¶¦±é¤¬Âô¸ý¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë