JBC各競走の選定馬が決定…ウィルソンテソーロなど
JBC出走馬選定委員会は、11月3日（祝月）に船橋競馬場および門別競馬場で行われるJBC各競走の選定馬を発表した。
今後は、出走回避や補欠繰り上がりなどを経て、JBC2歳優駿は10月24日、JBCクラシック・スプリント・レディスクラシックは10月27日に中間発表を実施。最終発表は10月30日、正式な出走馬と枠順、騎手は10月31日の出走投票日で確定する。
昨年のJBCクラシックを制したウィルソンテソーロ（牡6・高木登）をはじめ、ママコチャ（牝6・池江泰寿）、メイショウハリオ（牡8・岡田稲男）など、全国から多彩なメンバーが選出された。
【南部杯】ウィルソンテソーロが突き抜ける…初ダート・シックスペンスは2着オーサムリザルトなども選出
●JBCクラシック（Jpn1・ダ1800m）船橋競馬場
アラジンバローズ
ウィルソンテソーロ（川田将雅）
キングズソード（藤岡佑介）
サンライズジパング
シャマル
シンメデージー
ディクテオン
ナイトオブファイア
ホウオウトゥルース
ミッキーファイト（C.ルメール）
ミックファイア
ムエックス
メイショウハリオ（浜中俊）
ライトウォーリア
●JBCスプリント（Jpn1・ダ1000m）船橋競馬場
エンテレケイア
カジノフォンテン
ギャルダル
クロジシジョー（戸崎圭太）
コパノパサディナ
ザイデルバスト
サンライズアムール（松山弘平）
シアージスト
チカッパ
テイエムスパーダ
ドンフランキー
ファーンヒル
マックス
ママコチャ（川田将雅）
●JBCレディスクラシック（Jpn1・牝・ダ1800m）船橋競馬場
アンティキティラ
アンモシエラ
オーサムリザルト（武豊）
グランブリッジ
ザオ
テンカジョウ（松山弘平）
ビヨンドザヴァレー（菱田裕二）
フェブランシェ
プラウドフレール
マーブルマカロン
マテリアルガール
ライオットガール（岩田望来）
ラブラブパイロ
ローリエフレイバー
●JBC2歳優駿（Jpn3・ダ1800m）門別競馬場
アヤサンジョウタロ
ヴァレンティーニ
エンドレスソロウ（石川倭）
ジュウリョクピエロ（今村聖奈）
スターシップ（山本咲希到）
タビクン
タマモフリージア
テイエムキハク
ドキドキ
トリトンテソーロ
フルールドール
ベストグリーン
ミリオンクラウン
モーモーゴールド
※騎手名は現時点での騎乗予定騎手