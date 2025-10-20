JBC出走馬選定委員会は、11月3日（祝月）に船橋競馬場および門別競馬場で行われるJBC各競走の選定馬を発表した。

今後は、出走回避や補欠繰り上がりなどを経て、JBC2歳優駿は10月24日、JBCクラシック・スプリント・レディスクラシックは10月27日に中間発表を実施。最終発表は10月30日、正式な出走馬と枠順、騎手は10月31日の出走投票日で確定する。

昨年のJBCクラシックを制したウィルソンテソーロ（牡6・高木登）をはじめ、ママコチャ（牝6・池江泰寿）、メイショウハリオ（牡8・岡田稲男）など、全国から多彩なメンバーが選出された。

エンプレス杯・オーサムリザルトと武豊騎手 (C)Hiroki Homma

オーサムリザルトなども選出

●JBCクラシック（Jpn1・ダ1800m）船橋競馬場

アラジンバローズ

ウィルソンテソーロ（川田将雅）

キングズソード（藤岡佑介）

サンライズジパング

シャマル

シンメデージー

ディクテオン

ナイトオブファイア

ホウオウトゥルース

ミッキーファイト（C.ルメール）

ミックファイア

ムエックス

メイショウハリオ（浜中俊）

ライトウォーリア

●JBCスプリント（Jpn1・ダ1000m）船橋競馬場

エンテレケイア

カジノフォンテン

ギャルダル

クロジシジョー（戸崎圭太）

コパノパサディナ

ザイデルバスト

サンライズアムール（松山弘平）

シアージスト

チカッパ

テイエムスパーダ

ドンフランキー

ファーンヒル

マックス

ママコチャ（川田将雅）

●JBCレディスクラシック（Jpn1・牝・ダ1800m）船橋競馬場

アンティキティラ

アンモシエラ

オーサムリザルト（武豊）

グランブリッジ

ザオ

テンカジョウ（松山弘平）

ビヨンドザヴァレー（菱田裕二）

フェブランシェ

プラウドフレール

マーブルマカロン

マテリアルガール

ライオットガール（岩田望来）

ラブラブパイロ

ローリエフレイバー

●JBC2歳優駿（Jpn3・ダ1800m）門別競馬場

アヤサンジョウタロ

ヴァレンティーニ

エンドレスソロウ（石川倭）

ジュウリョクピエロ（今村聖奈）

スターシップ（山本咲希到）

タビクン

タマモフリージア

テイエムキハク

ドキドキ

トリトンテソーロ

フルールドール

ベストグリーン

ミリオンクラウン

モーモーゴールド

※騎手名は現時点での騎乗予定騎手