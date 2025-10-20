歩いて5分の義母から、毎日届く“心配”LINE。近すぎる距離感が、ツライ【ママリ】

義母の干渉にストレスを感じる

義母のことで相談です。妊娠中から娘が産まれて今まで心配LINEがちょこちょこ届きしんどいです🥲娘は現在4か月。

毎回大丈夫です、心配しないでくださいといっているのにほとぼり冷めたらまたきます、、、

毎日忙しい、とも返信してるのですが気にせずLINEは来ます。LINEがきた日は悶々と鬱々としてしまいます、、、

最近はうちのまわりを車でパトロールしてるようで、今日画像のようなLINEが届きました。（義母宅はうちから5分）

過去にもストレスがたまり、夫から義母に言ってもらったのですが、（用があるなら息子（夫）に言ってくれと）言うことを聞いてくれず、バンバンLINEがきます。



孫には月一ペースで会わせています。

過去仲良くしていたらもっともっとと遠慮がなくなり、義父母ペースに巻き込まれたり、デリカシーのない事をズケズケ言われ出したりした事があったので月一は守っていきたいと思っています🥲



このような方たちと程よい距離感を保って平和にやっていく方法が知りたいです🥲

既読スルーしろと夫に言われるのですが、その場合電話がかかってくると思いますし、失礼な気がしてできません。



辛辣な意見も歓迎です。

どなたかご教授ください🥲 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、近距離に住む義母から頻繁に心配するLINEが届くことにストレスを感じるという投稿を紹介します。「心配しないでください」と返しても気にせずに送ってくる義母にモヤモヤしているという投稿者さん。最近では自宅付近をパトロールし在宅かどうかを確認するLINEも来たそう。夫から義母に言ってもらっても改善はなく、どうすればこんな義母とほどよい距離感を保てるのか悩んでいるそうです。

義母と嫁という関係上、あまり強く言えないでしょうし連絡を無視するというのもなかなかできないものですよね。夫は既読スルーしろと言うものの、それができたらこんなにも投稿者さんは悩んでいないのではないかと思います。LINEだけでもしんどいのに、在宅かどうかを確認して連絡してくるというのも監視されているようで怖く感じてしまいますよね。



近距離に住んでいると生活圏が同じですから仕方ないのかもしれませんが、近くに住んでいるからこそお互いの生活を尊重してほしいものです。きっと性格的に干渉せずにはいられない義母だと思うのですぐには改善されないでしょうが、根気強くこちらの気持ちを伝えていくことは大切なのではないかと思います。

話の通じない義母にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

いくら家が近くてもパトロールは嫌ですね⋯。

すでにLINEは旦那さんへとお伝えしている様ですし、旦那さんの言う通り既読スルー、電話スルーでもいいと思います。義母からバンバンLINEがきている＝こちらのお願いは聞いてもらえないという事なのでそれくらいしても全然失礼ではないと思いますよ！ 出典：

qa.mamari.jp

心配してくれるのはありがたいけどこれはかなりストレスですね。。

それでもまーさんは丁寧にお返事しててすごく優しい素敵なお嫁さんですね🥹✨

このままだと義母も変わらないと思うので、LINEが来てもひたすら『大丈夫です🙆‍♀️』とだけ返すのはどうですかね？

ある意味botみたいにしておいて(笑)、ほんのり困ってる感アピールしつつでも無視はしてないので、義母もこれ以上何も言えないのではと😂 出典：

qa.mamari.jp

こちらの要望を聞いてもらえないのであれば、義母の要望には応えないという意見はなるほどと思いました。どうしても義母の言うことは聞かなければいけないという気持ちになりがちですが、あくまでも大事なのは自分と家族。自分が心穏やかにいられないのであればその原因を作っている義母に無理に付き合う必要はないのかもしれません。



また、何か連絡が来ても「大丈夫です」のみ返すと言うのも良さそうですよね。何を言ってもダメだと思わせたらこちらの勝ちだと思うと返信も気軽にできそうです。ストレスを感じたら夫に愚痴を聞いてもらい、適度にガス抜きをしながら義母とは距離感を保って付き合っていってほしいですね。

