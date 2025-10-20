一人暮らしの場合、月12万円の年金から天引きされるお金はいくら？【2025年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、月12万円の年金から天引きされるお金について専門家が解説します。
「65歳で一人暮らし、月12万円の年金から天引きされるお金はいくら？」
【1】所得税・復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料（75歳まで）
【4】後期高齢者医療保険料（75歳以降）
【5】介護保険料
今回は、75歳未満のケースで、いくら年金から天引きされるか考えます。
この場合、【1】【2】【3】【5】が天引きされる可能性があります。それぞれ算出してみます。
【1】所得税・復興特別所得税
老齢年金受給額は、課税対象（所得税・復興特別所得税）になります。所得税額を計算するときには、公的年金等控除額を控除して算出できます。
令和7年度の公的年金等控除額は、65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。その他に全員が一律で基礎控除（48万円）を受けられます。65歳で月額12万円（年間144万円）の年金のみを受け取る場合の所得税の計算は、以下の通りです。
144万円−110万円（公的年金等控除額）−48万円（基礎控除）＝▲14万円……課税所得金額は0円
そのため所得税はかかりません。
【2】住民税
日本国民が負担する住民税には、前年中（1月1日〜12月31日）の所得について、一律に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります（新宿区の場合を例にすると、1月1日時点で新宿区に住所がないが、新宿内に事務所や家屋敷がある人は「均等割」になります）。住民税額は、住んでいる自治体により異なります。また、自治体ごとに、住民税が課税されない一定の基準が設けられています。
東京都新宿区を例とすると、令和7年度現在、単身者の場合、前年中の合計所得金額が45万円以下の人は住民税がかかりません。この45万円のことを住民税非課税限度額といいます。そのため、65歳以上で年金が月額12万円（年間144万円）の場合、公的年金等控除額が110万円適用されるため、住民税はかからないということになります。
144万円−110万円（公的年金等控除額）−45万円（住民税の非課税限度額）＝▲11万円……課税所得金額は0円
【3】国民健康保険料
国民健康保険料も住んでいる自治体によって異なります。例としてですが、このケースの場合、新宿区の国民健康保険料は、基礎賦課額（医療分）と後期高齢者支援金等賦課額（支援金分）と介護納付金賦課額（介護分）があり、それぞれに均等割額と所得割額があります。これら全てを合わせて国民健康保険料としています。
新宿区ホームページで「令和7年度 国民健康保険料 概算早見表（給与／年金のみの場合）」が開示されています。このケースでは144万円の年金収入のみですので、1カ月の国民健康保険料は5342円になります。
新宿区の均等割額には、世帯主と被保険者全員の、前年中の総所得金額が一定の基準以下を対象に、軽減措置が設けられています。
このケースでは一人暮らしで、前年も同じ総所得額と仮定すると、7割減（第1号減）の適用を受けられます。均等割額が7割減になる条件は、43万円＋（給与または年金所得者の合計数−1）×10万円です。
43万円＋（1−1）×10万円＝43万円
よって、均等割額＝5342円×0.7≒3739円（月額）が免除となり、国民健康保険料は5342円−3739円＝月額1603円、年額で約1万9236円になります。
国民健康保険料の月額：1603円……（※a）
【5】介護保険料
介護保険料も住んでいる自治体によって異なり、新宿区在住ですと、上記で計算したとおり住民税が非課税で、年金を月額12万円（年間144万円）受給しますので、新宿区が設定している保険料段階の第3段階『本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円超』に該当します。したがって、計算式は以下のとおりです。
基準額の年額7万9200円×0.65＝5万1480円（介護保険料の年額）
介護保険料の月額：4290円……（※b）
▼月12万円の年金から天引きされる金額は？
したがって新宿居住と仮定した場合、65歳以降、月額12万円の年金から天引きされるのは「国民健康保険料」と「介護保険料」となり、その金額5893円となります。
国民健康保険料1603円（※a）＋介護保険料4290円（※b）＝5893円
今回の試算はあくまでも概算です。詳細は住んでいる自治体へ確認しましょう。
※令和7年度の税制改正により……
所得税の基礎控除額は、現行の48万円から「所得金額に応じて最高95万円」に引き上げられます。
これらの改正は令和7年12月1日に施行されます。令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額を還付します。税制改正の詳細については、国税庁の案内をご参照ください。
＜参考＞令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（国税庁）
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
