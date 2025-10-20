秋に行きたい「石川県の穴場秘境」ランキング！ 2位「大嵐山」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、秋に行きたい穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい石川県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「大嵐山の山登りをしてみたいから」（30代男性／東京都）、「山頂の展望から見える紅葉や木々の景色を見てみたいと思いました」（30代女性／愛知県）、「紅葉がちょうど見頃で、山頂から見える景色が本当にきれいでした。道も整っていて歩きやすく、途中で聞こえる風の音や鳥の声が心地よかったです。人も少なくて、ゆっくり秋を満喫できました」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「観光客が少なく、車でのんびり秋景色を楽しめる穴場」（60代男性／香川県）、「秋にはそこまで人はいないのに、大自然のいい景色がたくさんあるから」（40代男性／岐阜県）、「滝がいくつもあったり綺麗な紅葉を眺めながらの散策も出来て、最高のドライブになりそうだと思うから」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：大嵐山（おおあらしやま）／33票白山市にある大嵐山は標高1204mの山で、手取川をせきとめてできた手取湖に面しています。登山道が整備されており比較的登りやすいので、地元の人に愛されている穴場的な存在。山頂からの眺めは素晴らしく、特に秋はブナの原生林が色づく紅葉のパノラマを楽しめます。手つかずの自然と静けさに包まれていて、心と体がリフレッシュできる秘境スポットです。
1位：白山白川郷ホワイトロード（はくさんしらかわごうホワイトロード）／100票石川県と岐阜県を結ぶ山道のドライブコース（旧：白山スーパー林道）である白山白川郷ホワイトロードは、雄大な白山国立公園の自然を貫く絶景ルートです。全長約33.3kmの道のりには、滝や原生林、展望台があり、壮大なパノラマビューが楽しめます。標高差があるためブナやカエデなどの色づく時期が異なり、「三段染め」と呼ばれる美しい紅葉のグラデーションに。ドライブ自体が秘境を探検しているように感じる、人気のスポットです。
