¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤¬20Æü¡¢Âè3ÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÂô¸ýÌ÷»Ò¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡ÄÏ©¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ò¤ï¤¹Âô¸ýÌ÷»Ò&Ê¡ËÜè½»Ò
¡¡Ê¡ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤Î½ªÈ×¡£40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÃÄ»Ò²°¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤êÅÝ»º¤·¡¢ÊÄÅ¹¤òÈá¤·¤àÆàÈþ¡ÊÂô¸ý¡Ë¤Î²£¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÄÌ¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¼ç±é¡¦Âô¸ý¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÈÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼ÔÆ±»Î¤Î¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¶¦±é¤¬SNS¤Ç¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï2016Ç¯¼Â»Ü¤ÎÂè8²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦½¸±Ñ¼Ò¾Þ¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¾Þ¡Ë ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âô¸ý¤ÈÊ¡ËÜ¤Î¶¦±é¤Ï¡¢NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎBS»þÂå·à¡Ø¾®µÈ¤Î½÷Ë¼£²¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸15Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·¾Ï¡£¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¢£Ê¡ËÜè½»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤ò°¦¤¹¤ëÌòÊÁ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££´Ç¯¿¶¤ê¤Î¶¦±é¤¬Âô¸ý¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¢£Ê¡ËÜè½»Ò¥³¥á¥ó¥È
