◇パCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2ー1日本ハム（2025年10月20日 みずほペイペイD）

ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が2年連続の日本シリーズ（S）進出を喜んだ。

クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第1戦から2連勝で優勝チームのアドバンテージを含めて3勝0敗と先に王手をかけたが、そこからまさかの3連敗。逆王手とされて迎えた第6戦、2−1で接戦を制し、4勝3敗で日本S進出を決めた。

「結果的にこのような勝ち方ができたので一番うれしいし、興奮しました。また日本シリーズにつながる勝利だったから、本当にいい戦いができました」

エースのモイネロが中4日で7回3安打1失点の力投。「本当に中4日でよく頑張ってくれました。万全ではなかったと思うんだけど、それなりのピッチングをしてくれて、あそこまでピシッと抑えてくれるのは、さすがエースですね」とべた褒め。第5戦まで無安打だった首位打者の牧原大はマルチ安打。「あのままでは終わらないところが、さすが首位打者だね」とうなずいた。

ロースコアの接戦をものにし、「そういう意味では松本裕と杉山は本当によく投げてくれた」と救援陣を称えた。「それと同時に、キャッチャーの海野のリードを褒めてあげたいね。彼は今年からメインで守るようになってから本当に成長しましたよ。見事なリードでしたね」と女房役の海野にも及第点を与えた。

25日に開幕する日本シリーズではセ王者の阪神と顔を合わせる。「阪神は強いですからね」と王会長。「日本ハムとのCSも苦労したけど、日本シリーズもかなりしんどい戦いになると思いますよ。そこでうちの持ち味を出せればと思います。中4日しかないので、ピッチャーはちょっと大変だと思いますが、シリーズの後はないわけですから、思い切ってやってもらいます」と表情を引き締めた。