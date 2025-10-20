20代の平均貯蓄は149万円、4人に1人が「貯蓄0円」 将来への理想は3000万円超（ジブラルタ生命調査）
ジブラルタ生命保険株式会社は、全国の20〜29歳の男女4700人を対象に「20代の意識・実態調査2025」を実施し、その結果を発表しました。調査のうち「20代のお金に関する意識・実態について」では、生活費や将来資金への不安、貯蓄の実態などが明らかになりました。
また、老後の生活費についても「不安」と答えた人は64.9％となり、若い世代も将来資金への懸念が強いことがうかがえます。
なお、地域別に見ると宮崎県が最も多く、79％が老後資金への不安を抱えていました。
生活費への不安が広がる背景には、物価高や賃金上昇の鈍さが影響しているとみられます。収入が増えても支出が追いつき、貯蓄に回す余裕がないという事情もありそうです。
※1：「非常に不安」「どちらかといえば不安」の合計
なお、地域別では、最も多いのが愛媛県（282.0万円）、最も少ないのが青森県（72.6万円）でした。
社会人生活が始まって間もない層では、収入が低いほか、生活費や趣味・交際費を優先する傾向も強く、思うように貯金できていないようです。
なお、地域別では大阪府が5520万円と最も高く、岩手県が1677万円と最も低い結果です。
物価や住宅費の地域差が反映されていると考えられますが、現実の貯蓄額との差は大きく、20代が抱く“理想と現実のギャップ”も浮かび上がります。それでも「貯めたい」という意識を持つ若者が多いことは、将来への備えに対する前向きな姿勢の表れといえそうです。
この調査ではほかにも、「20代が感じる世代間ギャップ」や「仕事に関する意識・実態」、「対話型AIへの知識」「悩み・ストレス」など、20代の価値観やライフスタイルを多角的にまとめています。幅広い視点から、20代がどう考えているのかを知るきっかけになりそうです。
【調査概要】20代の意識・実態調査 2025
調査対象：全国の20歳〜29歳の男女（ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員）
調査期間：2025年8月8日〜26日
調査方法：インターネット調査
有効回答数：4700名
出典：20代の意識・実態調査 2025
(文:All About 編集部)
「生活費が不安」6割超、老後を心配する声も全回答者（4700名）に生活費について不安を感じているか尋ねたところ、現在の生活費に「不安」と答えた人（※1）は61.3％に上り、特に長野県や和歌山県では7割を超えました。
なお、地域別に見ると宮崎県が最も多く、79％が老後資金への不安を抱えていました。
生活費への不安が広がる背景には、物価高や賃金上昇の鈍さが影響しているとみられます。収入が増えても支出が追いつき、貯蓄に回す余裕がないという事情もありそうです。
※1：「非常に不安」「どちらかといえば不安」の合計
平均貯蓄は149万円、4人に1人は「0円」現在の貯蓄額をいくらか尋ねたところ、最も多かったのは「50万円未満」（33.9％）で、平均は148.8万円でした。貯蓄が「0円」と答えた人も24.7％にのぼり、全体の約4人に1人という結果です。
なお、地域別では、最も多いのが愛媛県（282.0万円）、最も少ないのが青森県（72.6万円）でした。
社会人生活が始まって間もない層では、収入が低いほか、生活費や趣味・交際費を優先する傾向も強く、思うように貯金できていないようです。
60歳までに貯めたい額は3000万円超一方で、60歳までに貯めたい思う目標の貯蓄額を尋ねたところ、最も多かったのは「1000万円〜2000万円未満」（18.9％）で、平均は3049万円でした。
なお、地域別では大阪府が5520万円と最も高く、岩手県が1677万円と最も低い結果です。
物価や住宅費の地域差が反映されていると考えられますが、現実の貯蓄額との差は大きく、20代が抱く“理想と現実のギャップ”も浮かび上がります。それでも「貯めたい」という意識を持つ若者が多いことは、将来への備えに対する前向きな姿勢の表れといえそうです。
この調査ではほかにも、「20代が感じる世代間ギャップ」や「仕事に関する意識・実態」、「対話型AIへの知識」「悩み・ストレス」など、20代の価値観やライフスタイルを多角的にまとめています。幅広い視点から、20代がどう考えているのかを知るきっかけになりそうです。
【調査概要】20代の意識・実態調査 2025
調査対象：全国の20歳〜29歳の男女（ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員）
調査期間：2025年8月8日〜26日
調査方法：インターネット調査
有効回答数：4700名
出典：20代の意識・実態調査 2025
(文:All About 編集部)