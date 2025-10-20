ＯＮＥ Ｎ′ＯＮＬＹの高尾颯斗が２０日、音楽ストリーミングサービス「ＡＷＡ」で行われた「ＯＮＥ Ｎ’ ＯＮＬＹ特集リスニングパーティー ｏｎ ＡＷＡラウンジ」に参加した。

オンラインでのイベントは１１月２６日にリリースするメジャー１ｓｔアルバム「ＡＭＡＺＯＮＩＡ」のリード曲「Ｇｏｏｅｙ」の配信リリースを記念して開催。高尾はファンから続々と届くチャットに喜びながら「１ｓｔアルバムっていう大事なフェーズなので、みんなに届くのが楽しみ」と語りかけた。

ファンとチャットを通じて交流しながら、新曲の「Ｇｏｏｅｙ」について「新感覚な感じ。いつもそんなことをいっているけど」と笑った。「世界観が新しい感じで、その世界観が好き。ユニークなコンセプトなので。そこをどう広げたらいいのかを考えながらね。常に新しい自分を見せていきたいから」と、熱い思いを語った。

アルバムについては「どの曲が好きってマジで選べないよね。その話題で何時間でもしゃべられる」と笑う。レコーディングは合宿として集中的に行われたといい、「これだけメンバーと一緒にいて、まだこんな歌い方あるんだって発見して、メンバーみんなのいろんな一面が見られるよ。いろんな角度の良さが出ているのがアルバムの特徴かも」とアピールした。