ポケモン×京菓子♡七條甘春堂から、愛らしい伝統スイーツが登場

慶応元年創業の老舗「七條甘春堂」から、ポケモンをモチーフにした京菓子が登場。伝統の技と遊び心が融合したスイーツは、見た目の可愛さはもちろん、京都の美しい文化を感じられる逸品です。ピカチュウやホウオウなど人気キャラクターを上生菓子や麩焼き煎餅、干菓子で繊細に表現。10月25日から店頭販売、10月20日からオンライン販売もスタートします♡

上生菓子（4個入り・2,916円税込）は、ピカチュウ・ホウオウ・ダーテング・ドオーをモチーフに。京都東山の水と上質な素材を使い、職人がひとつひとつ丁寧に手作りしています。

麩焼き煎餅（3枚入り・1,728円税込）は、ピカチュウやコイキング、ホウオウが京の風景とともに描かれた優しい甘さ。

干菓子（2,160円税込）は雲錦模様とピカチュウを表現し、和三盆の上品な甘みが口に広がります。

京都の伝統とポケモンの世界観が融合



七條甘春堂は、春夏秋冬の京の行事とポケモンを組み合わせた和菓子で人気を集めてきました。今回は年間を通して楽しめる新作として登場。

京都本店や北千住マルイ、ジェイアール京都伊勢丹、伏見大手筋店などで購入可能です。

またオンライン販売も10月20日12:00～スタート。冷凍で届く上生菓子は、おうちでも本格的な京の味を堪能できます。

世代を超えて楽しめる“和のかわいさ”



職人の技とポケモンの世界が出会うことで生まれた、やさしく心温まる京菓子たち。伝統の技法で作られた繊細な甘さやデザインは、ギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

子どもから大人まで、食べるたびに笑顔になれる“和のポケモン体験”を、ぜひ味わってみてくださいね♪

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

～甘くて幸せなひとときを～



ピカチュウの愛らしい表情や、ホウオウの鮮やかな彩り。伝統と遊び心が詰まった「ポケモン京菓子」は、見て楽しく、食べて幸せになれる京都の新定番スイーツ。

オンラインでも気軽に注文できるので、遠方の方にもおすすめです。おいしさと癒しを運ぶ京のポケモンたちと一緒に、心ほころぶティータイムを過ごしてみませんか？♡