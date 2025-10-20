タレントの中川翔子さんは10月20日、自身のInstagramを更新。産後の自身の体重が「19キロ減」したことを明かし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

【写真】中川翔子の体重が“19キロ減”！

「産後のしょこたんも　いつも綺麗すぎ」

中川さんは「朝からスライム双子ワンオペ！　起きてるけどなぜだかずっと2人ともおとなしく泣かずごきげんで助かってます」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。息子との写真や、おそろいの服を着た双子が並ぶかわいいショットを披露しています。

また、「19キロ減　ほぼむくみでしょうね」と自身の体重が大幅に減ったことを報告。さらに膝の痛みなど、産後の女性の体に不調が起きることについて、「なぜ産褥期にあらたに色々起きるんでしょうか」と、赤ちゃんを育てながら起こる出来事に対し戸惑いを明かしています。

ファンからは、「もう、見つめるようになってきたのですね　ママって分かりますよ〜」「確かに顔周りスッキリしたなと思ったので体無理せず頑張ってください！」「産後のしょこたんも　いつも綺麗すぎ」「双子ちゃんが入ってたまん丸幸せお腹かわいいなぁ！！！」「スライム双子くん可愛すぎる」「だいぶむくみが取れてきてよかったね」との声が寄せられました。

双子のおそろい洋服ショットも

連日、出産後の様子を投稿している中川さん。同日の別投稿には「スライムたちがあらわれた！　スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの」と、人気作品『ドラゴンクエスト』に登場するモンスター・スライムの洋服を着た双子の写真を公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)