¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¤Ê¤¼¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¡©¡ÖÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä·ë¹½Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î4Æü¤ËÉ×¤Ç¡ÖHabitat³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¼ÒÄ¹¡¦ËÌÂ¼¸ùÂÀ»á¤¬µÞ»à¡£¤½¤ì°ÊÍè¡Ö½é¤Î¹ðÇò¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¡£¤½¤³¤Ç¶âÈ±¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®Åç¤Ï¡ÖÍýÍ³¤Ê¤¯¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ò·è¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·ë¹½Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î·è°Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£