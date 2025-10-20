新潟県三条市の裏館小学校で10月20日、児童たちがいつも以上に楽しみにしていたのは映画『おいしい給食』とコラボした特別給食です。

この映画は、給食マニアの教師と給食マニアの中学生による、どちらが給食をおいしく食べられるかを競うグルメコメディー。



提供されるのは実際に映画に登場するメニューとあって、おいしそうに給食をほおばる児童の姿が見られました。





【児童】「すごく特別な感じでおいしかった」映画のファンだという児童は大興奮の様子。【児童】「給食を食べよう、みんな」三条市が劇場版ポスターと連携して食育啓発活動を進めたことをきっかけに提供されているコラボ給食。【氏田陽菜アナウンサー】「三条市版のポスターには、ルレクチエなど三条市の特産品が描かれています」ポスターは市内の学校などに掲示されていて、コラボメニューは映画公開日の10月24日まで提供されるということです。【三条市教育委員会 給食担当 前田さやか主任】「子どもたちには笑顔で、楽しく、また先生たちにも子どもたちの楽しい雰囲気を見守っていただきながら、一緒に楽しく給食の時間を過ごしてもらえたらうれしい」