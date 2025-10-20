タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。女性からの「モテそうだよね」という言葉について私見を述べた。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「女性から男性への『モテそうだよね』は本気のホメ言葉かリップサービスか」という記事を巡って議論。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「『モテそうだよね』は、そもそもホメ言葉ですかね？」と聞かれたマツコは「本当に自分が意中に思ってる人だったり、第一印象でいいなと思ってる人には言わないよね」と発言。

ＭＣの垣花正が大島アナに「大島さんはよく言われてる感じですけど。『大島さん、絶対、モテるでしょう。なのに、なんで？』みたいな。なんで、今（恋人が）いないの？ みたいなニュアンスで」と言うと、当の大島アナは「あれ？」と絶句。

マツコが「結局、このご時世、それを世間話にしてしまっていいのかって話もあるけど。とりあえずしゃべってるだけよね」と言うと「関心があるようでまったくないという…」と大島アナ。

ここでマツコが「大島さんのことを本当に心配してる人はそんな言い方をしないじゃない。あんた、大丈夫なの？ あれから名古屋には行けるようになった？ 未だに名古屋の駅に行く時は息を止めてるの？ とか心配するじゃない」と言うと、大島アナは爆笑しながら手を振った。

「そうですね。そういう具体的な感じじゃなく、すごく抽象的なね。フワフワッとした会話のイメージが…。今日、いい天気ですねみたいな。なんて返したらいいか分からないトップ３に入る」と続けていた。

大島アナは２０１７年、名古屋を拠点とするプロフィギュアスケーター・小塚崇彦氏との離婚を発表している。