バンド「indigo la End」が20日、公式Xを更新。今月25日に韓国で開催予定のJ-POP・J-ROCK特化型音楽フェス「CONCRETE JAM 2025」の出演を見送ると発表した。また、3人組バンド「This is LAST」も同フェスの出演辞退を報告。両バンドともにイベント側の運営進行や情報共有において開催に関する不確定な要素が多く確認されたことが理由としている。

indigo la Endは「10/25開催のCONCRETE JAM 2025への出演に向けて準備を進めておりましたが、現地の運営進行や情報共有の点において開催に関する不確定な要素が多く確認されました」と報告。その上で「関係各所と慎重に協議を重ねた結果、適切な形でのライブ実施が難しいと判断し、出演を見送らせていただくこととなりました」と発表。

来場予定だったファンへ「ご来場を予定されていた皆さま、特に日本から観に来てくださる予定だったお客様には、ご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

This is LASTも公式Xを更新し、同イベントの出演見送りを報告。「イベント側の連絡体制や契約書に記載されている公演準備に関して不確定な要素が多く、安全かつ適切な形でのライブ実施が難しく、ファンの皆様にベストなパフォーマンスを楽しんでいただくことが難しいと判断させていただきました」と理由を説明した。

また、CONCRETE JAM 2025の公式サイトでは両バンドについて「この度、現地の機材準備を含む運営上の不手際により出演キャンセルとなりました」と報告。「両アーティストを楽しみにされていた皆様には誠に申し訳ございません」と謝罪し、チケットの返金対応について案内した。